«Koroonakriis näitas väga valusalt, kui haavatav meie süsteem on olukorras, kus haigus levib kiiresti, aga reeglid on ebaselged. Maailma tervishoiueksperdid on ühel meelel, et järgmine pandeemia tuleb – me lihtsalt ei tea, millal,» ütles sotsiaalminister Karmen Joller.