Võru lõviklubi asus toetama muusikakooli sümfooniaorkestrit

Toetus tuleb just õigel ajal, kuna muusikaline kollektiiv valmistub parasjagu rahvusvaheliseks konkursiks, mis toimub juulis Viini Kontzerhausi kuulsas kuldses saalis. "See on iga sümfooniku unistus!" tõdes lionsklubi president Nele Hendrikson.

Toetus anti sümfooniaorkestrile anti üle 3. juunil toimunud Võru linna parimate õppurite tunnustamisüritusel, kus orkester pakkus uhke muusikalise elamuse.

LC Võro Ilo on tegutsenud alates 2021. aastast, koondades tegusaid naisi, kelle eesmärk on toetada lapsi ja noori, edendada kultuuri ning teha kogukonna heaks midagi head. Kuulutakse lionsliikumise ülemaailmsesse võrgustikku ning hetkel on klubis kaheksa toimekat naist erinevatest valdkondadest – on nii ettevõtjaid, avalikus sektoris tegutsevaid daame kui ka kunsti- ja kultuuriinimesi.

Toetusraha on kogutud Lindora laadal heategevusliku loteriiga, kus 2-euroseid õnneloose müües on osaletud juba kolm aastat. "Kas pole mitte tore mõelda, kui palju inimesi see tegelikult kokku teeb, kes sellisel moel nüüd Võrumaa andekaid muusikuid toetada said! Aitäh!" tänas Hendrikson.

Sümfooniaorkestris mängivad muusikakooli õpilased, vilistlased ja õpetajad, ning nende repertuaar hõlmab teoseid barokist tänapäevani erinevates žanrites ja stiilides. Sümfoniett koondab 45 muusikut, dirigent on Jaan Randvere.

Võru sümfoniettorkester. Foto: Aigar Nagel