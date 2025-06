Põlva haigla aasta arst juhtis kirurgiaosakonna tõusuteele

Samas on Silver Merisalu panus raviasutuse arengusse suur. Ta meenutas, et 2020. aasta oli omamoodi murdepunkt. Värskelt pärast sünnitusosakonna sulgemist ja kirurgi valveringi kaotamist oli kirurgiaosakond madalseisus ja hädasti oli tarvis plaani, kuidas olukorda muuta, ning inimest, kes plaani teoks teeks. «Vanema generatsiooni kirurgid olid juba pensioniealised ja tervisekassa lepinguid kirurgiaosakond ei täitnud. Siis oligi küsimus, et kuidas edasi,» meenutas doktor.