Kuna Põlva volikogu peab enne projekteerimisega alustamist andma ettevõtmise eestvedajatele hoonestusõiguse, ei soovinud ideekavandit volikogu erakorralisel istungil tutvustanud kaks naist oma isikut enne seda avalikustada. Seetõttu on neid artiklis nimetatud Ettevõtjaks ja Arhitektiks.

Põlvas sirgunud ning sealse spordiklubiga senimaani seotud Ettevõtja kinnitusel on tema eesmärk püstitada maakonnakeskusse arhitektuurne maamärk. «See ei ole järjekordne spaahotell, sest Põlva väärib enamat. Siinmail on maailmatasemel laskesport, käsipall, orienteerumine, kergejõustik. Eestis ei ole teist nii loodusrikast paika kui Põlvamaa. Ning Tillu kohvikust saab päris kaneelisaia. Samuti on piirkond kultuuriliselt mitmekesine ja -kihiline. Seepärast tahtsimegi teha Metsa 7 ehk laskespordihoone ilusaks,» kõlas põhjendus.