Võrus käivitub sügisel ambitsioonikas IT-programm

«Alustava IT-ettevõtja arenguprogrammi idee on laual olnud juba aastaid, alates kood/Võru projekti arendamisest,» ütles Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Tema sõnul on eesmärk edendada IT-valdkonda maakonnas, tekitada huvi, soodustada IT-ettevõtete teket ning hoida kooli lõpetajad piirkonnaga seotuna, et nad jääksid siia ja panustaksid kohaliku ettevõtluse arengusse.