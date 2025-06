Suvised tervisemured aitab lahendada perearsti nõuandeliin 1220

Kuigi suvi toob kaasa palju toredaid tegevusi, kätkeb päikseline puhkus ka mitmesuguseid terviseohte. «Suvel on levinumad terviseprobleemid seotud kuuma ilma ja aktiivsete tegevustega, näiteks võivad kimbutada päikesepiste, allergilised reaktsioonid, väiksemad vigastused. Kõigi selliste murede korral soovitame kiire abi ja juhiste saamiseks pöörduda nõuandeliini 1220 poole,» rääkis nõuandetelefoni arst Karita Košeleva.

Tervisekassa andmetel on selle aasta esimese nelja kuuga perearsti nõuandetelefoni 1220 meedikutelt abi saanud ligi 93 000 inimest. «Enim pöördumisi on seotud ravimite, palaviku ja viirustega. Sagedamini pöördutakse ka vererõhumuredega, valude ja vigastuste korral. Isikustatud nõustamisi on kõige rohkem tehtud retseptiravimite väljastamiseks ja haiguslehe vajadusest teavitamiseks,» ütles tervisekassa perearstiabiteenuse haldur Anu Valli.