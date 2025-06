Arved Breidaks: kiratsema jäetud maaettevõtted

Olin ise juures, kui tollane maaeluminister Mart Järvik Nopri lüpsilauda ees lubas, et selle valitsuse ajal saab farmini toov kruusatee mustkatte alla, sest maaelu vajab toetamist ja tee-ehitus on samm, millega riik saab ettevõtja elu kergemaks teha. Järviku karjäär ministrina piirdus poole aastaga ja Noprisse saabuvad autod on endiselt kas porised või tolmused ning neis sõitjad läbi raputatud nagu voorimehed 18. sajandi Liivimaal.