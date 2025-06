Samas see ei pruugi nii olla ja tihtipeale on vastuseis arendusele pigem emotsionaalset laadi ja sellega ei tarvitse kaasneda kinnisvara turuväärtuse langust.

Tuulepargid Eestis on küll juba aastaid olnud osa meie (energia)maastikust, kuid seda siiski paikkonniti ja piiratud arvul. Nüüd on aga taastuv­energiale üleminek toonud kaasa arvukad planeeringud üle Eesti ning sellega on kerkinud ka mitmesuguseid küsimusi, sealhulgas kinnisvara väärtuse kohta.