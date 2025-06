Mustjõgi on Hargla kandis tähelepanu saanud reeglina varakevadiste üleujutustega. Tänavu aga on veetase rekordkõrgele tõusnud juuni alguses, teisipäeval ulatus see kolme meetrini. Keskkonnaagentuuri andmed näitavad juunikuu keskmiseks tasemeks läbi aja vaid 87 sentimeetrit. Tänavune kõrgeim veetase oli seni jaanuaris, ulatudes 2,79 meetrini. Absoluutse rekordi ehk 4,3 meetrini on siiski veel kolme meetri juurest tükk maad minna.