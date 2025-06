Notar Inga Anipai rääkis, et kuna inimestel on varasemaga võrreldes rohkem vara, siis see tekitab ka enam pingeid.

Inga Anipai on Võru notarina töötanud 28 aastat. Tema sõnul on maapiirkondade notarite juures kogu aeg avatud uste päev: kes soovib nõu küsida, seda ka saab. Anipailt uuritakse kõige rohkem pärandamise ja pärimise kohta. Mullu algatati tema juures 173 pärimismenetlust. Tänavu on see arv juba 133. Kinnisasjadega tehti eelmisel aastal Võrumaal 661 tehingut ja testamente tõestati 86 korral.