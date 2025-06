Kapi paigaldamise ühe eestvedaja Hedvig Valge sõnul on eesmärk lihtne, kuid väga oluline: vähendada toiduraiskamist ja aidata neid, kes vajavad abi. «See on koht, kus liigseks jäänud toit saab uue võimaluse – mitte prügikastis, vaid kellegi laual,» lausus ta.

Et seda kõike korraldada, asutasid Hedvig Valge, Henn-Julius Valge ja Brita Saare MTÜ Võrumaa Toiduringlus. Noorte eestvedajate sõnul võib sinna toidukraami tuua ja sealt võtta kas või öösel. Nad kinnitasid, et lukku see praegu ei lähe. «Loodame, et enamik inimesi on toredad ja head.»