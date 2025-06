Lähipäevil jääb õhusoe 20 kraadi piirist madalamale

Esmaspäeval on mitmel pool äikesevihma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi. Päeval on enamasti pilves ja vihmane ilm. Mitmel pool on äikest ja tugevat sadu. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis pöördub tuul edelasse, puhudes 4-10, puhanguti kuni 16 m/s, äikesega võib kaasneda ka tugevamaid tuuleiile. Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult loodesse ja põhja ning tugevneb saarte rannikul ja Liivi lahe ümbruses 10-15, puhanguti kuni 23 m/s. Sooja tuleb 11 kuni 16 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ilm, pärast keskööd on lääne poolt alates selgimisi. Paljudes kohtades sajab vihma, öö hakul on sadu kohati tugev ja on äikeseoht. Puhub läänetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14, Liivi lahe ääres öö hakul loodetuul kuni 20 m/s. Sooja tuleb 8 kuni 13 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal võib äikest olla. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja tuleb 13 kuni 18 kraadi.