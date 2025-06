Kahe riigi vaheline piir, mis jookseb niigi läbi Setomaa ning seega eraldab ka paljusid seto perekondi, on muutunud ületamatuks. „Ema tuba“ on katse hoida ühendust globaalse poliitika tõttu eraldatud inimestega ning pühitseda sedakaudu ühe kultuuri meelelaadi, mis on haaranud ja sünteesinud eripalgelisi mõjusid. Kohad võivad muutuda füüsiliselt kättesaamatuks, ent nendes kohtades elavate inimeste hoolivus, lahkus ja rõõm jäävad püsima; jäävad ühendama ja ülendama.