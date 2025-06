«Soovime pakkuda elamusi kõigile kättesaadaval viisil.» Linalakk avab koduõuel Rebasemõisa kultuurihoovi

Alates 2020. aasta suvest Valga vallas Rebasemõisa külas Oru talus toimunud Rebasemõisa festivali sel aastal ei tule. «Festival jääb tänavu kahjuks ära, et võtta aeg maha, analüüsida põhjalikult viimast viit aastat ja luua uuendusi,» ütles Linalakk. «Peakorraldajana on mul praegu kodus aastane laps ning see nõuab kõigi tegevuste hoolikat läbimõtlemist, et vältida läbipõlemist.»