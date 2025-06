RMK Elistvere loomapargi ilveste Printsessi ja Kriimu (pärit Põlvamaalt) pere sai mais tubli täienduse – ilmavalgust nägi kaks ilvesepoega. Eile said loomapargi töötajad oma silmaga ka veenduda, et vastsündinud on kenasti tervise juures, kasvavad ja kosuvad.