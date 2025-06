Kätte on jõudnud sigade Aafrika katku leviku kõrgaeg

SAKi levikuoht loomapidamise ettevõttesse on suur ka Eestis. „Eestis on sellel aastal tuvastatud SAKile kokku 44 viiruspositiivset metssiga kokku kaheksas maakonnas. Kõige rohkem SAK positiivseid metssigu on leitud Põlvamaal ja Jõgevamaal. See näitab, et SAKi viirus ringleb peale kümnendat aastat endiselt meie metssigade hulgas ning on seeläbi ohuks meie seakasvatuse ettevõtetele,“ selgitas Kalda.