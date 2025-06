Ta tuletas meelde, et Seimi spiiker Daiga Mierina (Rohelised/Talupidajad) on varem rõhutanud, et valimissüsteemi puuduste tõttu, mis raskendasid möödunud kohalike valimiste tulemuste kokkuvõtmist, tuleb vastutada mitte ainult Keskvalimiskomisjoni (CVK) juhtidel, vaid ka nutika halduse ja regionaalarengu ministril. ZZS juhatus ja fraktsioon jagavad tema sõnul seda seisukohta täielikult ning kutsuvad peaministrit tegutsema.