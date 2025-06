Soodusravimite loetelu täieneb

Soodusravimite loetellu lisanduvad teiste seas ka mitmed uued harvikhaiguste ravimid, mille eest hakkab tasuma tervisekassa. «Tegemist on hea uudisega, sest harvikhaiguste ravimid on üldjuhul väga kallid ning seni pidid patsiendid nende eest tasuma suures osas ise või lootma annetustele,» ütles sotsiaalminister Karmen Joller.

Esimest korda lisatakse alates juulist soodusravimite loetellu ja saavad piirhinnad imikutele mõeldud toitainesegud, mis on täpse aminohapete koostisega. Need segud on vajalikud enam kui sajale Eesti väikelapsele, kellel on lehmapiimavalgu suhtes allergia.