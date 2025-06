Riik toetab piirkondlikke ettevõtteid 15 miljoni euroga

Terrase sõnul on oluline, et riik toetaks kõikjal Eestis ettevõtlikkuse kasvu. «Selleks peame investeerima nii füüsilisse taristusse kui ka laiemalt ettevõtluskeskkonna ökosüsteemi. Just tänapäevastele ootustele vastavas keskkonnas tegutsevate ettevõtete koostöö loob head eeldused arenguks, innovatsiooniks ja konkurentsivõime kasvuks,» toonitas minister.