Võrumaal Madala külas kõrguvale Tuulõmäele koguneb päikesepaistelisel hommikul morni ilmega seltskond, et panna mõtteline punkt Eesti ühele pikimale, üle 30 aasta kestnud talumaa tagastamise saagale. Selle loo tegelaste esimene põlvkond puhkab juba maamullas ning kui teine põlv pidas piiride pärast ägedaid lahinguid, tuleb kolmandal põlvkonnal saavutatud rahuga elama hakata.

Väike-Madala maaüksuse piiride kättenäitamine ja piiriprotokolli allkirjastamine on üks viimaseid toiminguid, et 1993. aasta 2. aprillil Lasva vallas alustatud 41,19 hektari suuruse talumaa tagastamine jõuaks lõpule. Vaevalt oskas tollal keegi arvata, kui vaevaliseks ja pikaks see teekond kujuneb.