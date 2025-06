Liina Kersna: tehisaru nutikas kasutamine annab meie riigile eeliseid

Õnneks on eesmärgid meie haridusvaldkonna arengukavas aastani 2035 seatud ettenägelikult ja sobivad suurepäraselt ka tehisaru ajastusse. Arengukava seab eesmärgiks nüüdisajastada õppeprotsessi ja -sisu, pöörates senisest enam tähelepanu elukestvaks õppeks vajalikele üldoskustele. Just need oskused on kriitilise tähtsusega maailmas, kus tehisaru saab meie igapäevaseks töö- ja õpikaaslaseks.