Jaan Rapp: koht esiviisikus on käega katsuda

Asja teeb keerulisemaks, et juba mõnda aega on meie riigieelarve miinuses ja valitsusliidu poliitikutel tuleb teha raskeid valikuid, et see võimalikult heasse seisu saada. Seejuures moel, et rahvas sind ikka edasi armastaks ja valimistel oma hääle just sinu erakonnale annaks.