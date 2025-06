Vastseliinast läbi voolav Piusa jõgi on vihmaste ilmadega saanud sedavõrd palju lisatoidet, et kipub nädalapäevad enne alevikus toimuvat suurlaata üle kallaste kauplemisplatsile valguma. Kohalikud usuvad, et üleujutus jääb siiski tulemata.