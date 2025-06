Galerii Kaksiklinna festivalile andsid avapaugu loomeinimesed

«Oleme Eesti poolelt saanud siia Valka kultuurimajja tulla. Tavaliselt oleme Eesti poolel, aga meie armas kultuurikeskus on praegu remondis ja heade naabrite juures on samuti rõõm alustada. Seintel on imelised kunstiteosed, saame siit edasi nautida linnapäevade programmi. Soovin kõigile head Valga-Valka festivali!» lausus Valga vallavanem Monika Rogenbaum.

Valga kultuuri- ja huvialakeskuse kultuurijuht Kaja Sisask ütles, et ilma Valga-Valka loomeinimeste kunstinäituseta ei kujuta me enam kaksiklinna festivali ette. «Tõepoolest, Valga kultuurikeskus on remondis. See on muidugi tore, aga kahju on sellest, et siia saali saame välja panna oluliselt vähem töid. Praegu on siin väljas 10 Valga kunstniku ja kuue Valka loomeinimese tööd.»