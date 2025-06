Lõuna-Eesti restoranid alustavad koostööd

Lihuniku Äri juht Katrin Noorkõiv ütleb koostööst rääkides, et mõlemat restorani ühendab eriline oskus: „See on Eestis ikkagi harukordne, et me pakume süüa ja juua toorainest, mida oleme ise kasvatanud ja ise toodanguks ehk suupäraseks valmistanud. Lihuniku Äri maheveise liha tuleb kohalikust veisekasvatusest ja Kodase käsitööjoogid valmivad sealsamas Valgjärvel. Alustame sel laupäeval ja mitmed kohad on täna juba ette kinni pandud.“ Tartus Ülikooli tänaval tegutseva Lihuniku Äri restorani uksed on lahti tavalistel aegadel.