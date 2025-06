Augustis jõuab Põlva publiku ette seikluslik koguperelavastus

Varateismelise Niina kätte satub pooljuhuslikult kiri poisilt, kes kiusajate vastu abi leidmiseks pöördub lahenduste ministeeriumi poole. Ehkki Niina pole sellisest ministeeriumist kuulnudki, hakkab asi teda huvitama ja ta otsustab poissi aidata. Parima sõbra ja lähima võitluskaaslase seltsis asub Niina poissi kiusajate käest päästma. See lihtne otsus käivitab seikluse, mis haarab isegi rahvusvahelist tasandit. Mis koht on lahenduste ministeerium? Kas selline organisatsioon üldse eksisteerib? See ja paljud teised küsimused leiavad noorte seikluse käigus vastuse ning nii mõnigi mure saab lahendatud.