Juuni alguses kerkis veetase Läti vihmade najal Mustjõel kolme meetrini. Reedel oli see kohalike vihmade tõttu juba 3,4 meetrit. Keskkonnaagentuuri andmed näitavad juuni keskmiseks tasemeks läbi aja vaid 87 sentimeetrit. Tänavune kõrgeim veetase oli seni jaanuaris, ulatudes 2,79 meetrini.

Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk ütles siiski, et kriitilist olukorda kuskil ei ole. «Kui Mustjõgi mõnes kohas suviste paduvihmade tõttu sängist välja tuleb, on kohalik rahvas arvatavasti harjunud. Ülejäänud Eestis on enamjaolt rahulik.»