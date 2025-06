Tõrva ristmikul ajab juured mulda raudne emapuu

Skulptuur on koos alusega 10 meetri kõrgune (sellest puu ise 6,3 meetrit) ja selle ehitus on küllaltki mahukas töö. Teose tarbeks tuli kokku keevitada tonnide viisi metallvardaid, selle alla kulus sadades tonnides liiva ja mulda. Nüüdseks on töö puu enda kallal lõppenud, aga viimistlemist ümbritseval alal, haljastamist ja muid taolisi töid veel jagub.