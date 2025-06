«Maarahva laat» on lugu, mis viib kuulaja suvisele laadaplatsile – sinna, kus lauad on lookas, naer tuleb südamest ja kohtumised on siirad. Seetõttu on palas mainitud ka iidseid laadapaiku Lindorat, Antslat ja Vastseliinat. Hoogne ja humoorikas räpp on inspireeritud maaelu ajatust rütmist, mis leebelt vastandub linnakärale ja kiirustamisele.