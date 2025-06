Vanemad saavad kutse tulla lapse tervist kontrollima

Kui kooliealiste laste tervisekontrollid toimuvad üldjuhul kooliõe juures ja teavitus selle kohta tuleb õppeasutuse kaudu, siis perearstikeskuses toimuvatest kontrollidest teavitamine on olnud ebaühtlane. Et vanemad teaksid, millal on aeg pöörduda lapsega tervisekontrolliks just perearsti juurde, hakkas tervisekassa saatma teavitusi esmalt 11–12-aastaste laste kohta, hiljem lisanduvad teavitused ka teiste eelkooli- ja kooliealiste laste kohta.

Perearst Piret Rospu tõi välja, et just varajasse teismeikka jäävad mitmed laste arenguga seotud ohukohad. «Kui laps hakkab jõudma kiire kasvu perioodi, on kaalumured enamasti lihtsaid liikumis- ja toitumissoovitusi järgides lahendatavad. Samamoodi rühiprobleemid – kuni lülisammas kasvab, on rüht trenni ja füsioteraapiaga edukalt korrigeeritav. Nägemisprobleemid on kolmas suur murekoht, millele tuleks aegsasti jälile saada, et see ei hakkaks oluliselt mõjutama lapse õpitulemusi,» pani arst vanematele südamele.