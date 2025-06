«Üle saja aasta tagasi saime oma riigi, oma vabaduse ja lootsime, et kõik läheb paremuse poole,» kõneles kokkutulnuile Memento Võrumaa ühenduse esimees Silver Sild. «Ehitati üles talud, riigiorganisatsioonid toimisid ja elu läkski paremaks, olgu maal või linnas.»

«Ja siis, siis ta tuli,» jätkas Sild. «See naaber. Oma arvamuse, oma arusaamadega. Tulid baasid, vahetus riigikord, tuli okupatsioon. See uus valitsus leidis, et rahvas elab juba liiga hästi. Peaks midagi muutma. Ta otsustas 84 aastat tagasi haritlaskonna, õpetajad, riigitegelased panna vangi ja nad minema saata, et kõik oleks üle Venemaa ühtlaselt vilets ja vaene.»