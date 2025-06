Poeg püüab leida kadunud isa. «Ta võib olla kusagilt varju otsinud ja kaotanud teadvuse.»

«Kui tervis lubas, käis ta iga päev Võhandu matkarajal kõndimas. See tee on ümbritsetud metsaga ja lähedal asub jõgi. Naabrimees nägi isa laupäeva hommikul sinnapoole minemas,» rääkis poeg Janek.

Kuna Kalev on varemgi terve päeva kodust ära olnud, siis kohe tema kadumist ei märgatud. «Kui sain teada, et isa pole koju jõudnud, hakkasime teda kohe otsima. Esmaspäeval olid abiks sihtasutuse Kadunud vabatahtlikud. Koos nendega kontrollisime matkaraja ümbrust kuni poole kaheni öösel. Kuna mets on seal kohati tihe, siis ei näinud enam kauem otsida,» sõnas Janek.

«Politsei suhtles nii pere, lähedaste kui ka ümberkaudsete naabritega, tuvastamaks mehe käitumismustreid ja varasemat tausta. Mees on sedasi kodust lahkunud ka varem ning tavaliselt on ta siis leitud kuskilt aega veetmast või kõndimas mõnes teeservas. Eile kontrollisid patrullid piirkonnas asuvaid kinnistuid ja maju, mahajäetud hooneid ning ka ümbritsevaid teid ja teeservi. Ümberkaudsete elanikega vesteldes ilmnes, et nii mõnelgi on maja küljes kaamera, kuid nende videopiltidele Kalevile sarnaneva mehe liikumist talletunud ei ole,» selgitas politsei- ja piirivalveameti Põlva piirkonnavanem Kalle Vall.