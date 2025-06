Politsei on kontrollinud mehe võimalikke viibimiskohti Räpina vallas ja suhelnud lähedastega, kuid seni pole õnnestunud teda leida. Oma terviseseisundi tõttu võis Kalev sattuda segadusse ning ei pruugi ümbritsevat tajuda. Telefoni tal kaasas ei ole.

Kalev on 165 cm pikk ja tal on hallid juuksed. Seljas on tal helesinine jope ning jalas tumedad dressipüksid.