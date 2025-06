VIDEOLUGU «Muidugi on see koguteos saavutus.» Seto keele ja kultuuri raamatusse kammitsemine võttis 10 aastat

«Me hoiame oma kultuuri raamatute kaudu, sest kodudes enam eriti palju seto keelt ei kõnelda. Kui ta on raamatusse raiutud, siis mõni ikka saab teada, tahab teada ja alal hoida,» ütles koguteose üks koostajaid, Seto instituudi direktor Ahto Raudoja. «Paneb inimesi mõtlema. Sest kui sa ei mõtle oma keele ja kultuuri peale, siis kes teine seda teeb?»

Reegi majas esitletud koguteos «Setomaa 3. Keel ja uuem kultuur» on niisiis järjekorras kolmas Setomaa koguteos. Varem ilmunud kaks koguteost on pühendatud Setomaa loodusele ning arheoloogiale ja ajaloole. Kolmanda teose kokkupanekule kulus tervelt kümme aastat, mis Raudoja hinnangul on väga pikk aeg.