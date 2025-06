Sularaha eelistab maksemeetodina alla viiendiku Eesti elanikest, samal ajal kui Lätis ja Leedus on see endiselt kõige populaarsem viis ostude eest maksta – vastavalt ligi kolmandiku ja veerandi tarbijate seas.

Eestis eelistab sularaha makseviisina 18 protsenti tarbijatest. Vanuseti on sularaha menukaim neljakümnendates aastates elanike seas, kellest ligi veerand eelistab maksta just sularaha kasutades. Nooremad põlvkonnad vaatavad aga teiste maksemeetodite poole – kolmekümnendates tarbijate seas on sularaha eelistajaid ligi viiendik, kahekümnendates 17 protsenti ning 16–19-aastaste hulgas vaid üks inimene kümnest.