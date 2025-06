«Piirkonnas on tugev turism,» rääkis Coop Põlva juhatuse esimees Kristo Anderson. «Värska sanatoorium on rahvast täis ning Setomaa kultuur ja pärand toovad samuti päris palju turiste kohale. Ainult kohalike najal oleks poodi ilmselt raskem üleval pidada.»

Andersoni sõnul on asukoht konkurentsi mõttes isegi parem kui Põlva. «Võrru on Värskast üle poole tunni sõita, Räpinasse 20–25 minutit – kohalikel kulub aega, et teistesse poodidesse jõuda,» nentis ta. «Peale selle leiavad uue poe loodetavasti üles ka kliendid lähipiirkonnast – Oravalt ja Mikitamäelt.»