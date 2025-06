Teresa Karusoo: kas koalitsioonilepe toob Valga valda rohkem heaolu või ebavõrdsust?

Koalitsioonileppes kavandatud hooldereformi muudatused näevad ette, et kaotatakse nõue inimese omaosaluse kompenseerimiseks keskmise pensioni ulatuses. See tähendab, et Valga vald, kus eakate osakaal on kõrge ja inimeste suhteline vaesus ületab 25 protsenti, peab tegema raske valiku – kas suunata rohkem raha sotsiaalhoolekandesse või jätta pered üksi suure hoolduskoormusega.