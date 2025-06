Samal ajal, kui Tartus ja Pärnus ei jätku gümnaasiumikohti isegi viielistele noortele, on Valga riigigümnaasium keerulises seisus. Piirilinna suurima põhikooli tase on vähemalt matemaatikas nii kehv, et paljud lõpetanud ei saa keskhariduse omandamisele mõeldagi.