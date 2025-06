Soodsam visiiditasu või lõppev haigushüvitis: Tervisekassa töötajatena esinevad petturid kasutavad eri skeeme

Üldjuhul helistavad kelmid inimestele, pakkudes neile soodsamat visiiditasu, soodusravimite hüvitamist või küsivad töövõimetus- või hambaravihüvitise ülejäägi maksmiseks täiendavaid andmeid. Aina enam levib juhtumeid, kus mõne konkreetse Tervisekassa töötaja identiteedi all esinevad petturid teavad ka inimese isikukoodi, mille nad on saanud teada tõenäoliselt äriregistrist, kui inimese nimele on registreeritud mõni ettevõte.

«Kõned jätavad väga tõetruu mulje, sest petturid on suure tõenäosusega värvatud Eesti rahvusest inimesed, kes kõnelevad puhtas eesti keeles. Muidugi levib ka venekeelseid kirju ja kõnesid, kuid viimastel nädalatel on suurenenud nende inimeste hulk, kes väidavad, et nendega kõneldi väga selges eesti keeles. Kui aga pettur mõistis, et inimeselt ta andmeid kätte ei saa, tõusis mõnel juhul ka nende hääletoon, mis viitab sellele, et tegemist ei ole juturobotitega,» rääkis Tervisekassa töötaja, kelle nime ja isikut kasutatakse petukõnede läbiviimisel.