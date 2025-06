Valgas kadunud 15-aastane tüdruk võib viibida Tallinnas

Kira asukoha väljaselgitamisel on ilmnenud, et 17. juunil, mil tüdruk kadunuks jäi, läks ka kella 16.22 ajal Valgas Elroni rongile ning sõitis sellega Tallinna suunas. Ülemiste peatuses tuli tüdruk rongilt maha kell 20.47. Paraku on aga teadmata, kuhu tüdruk sealt edasi liikus.

Sestap on politseil palve ka pealinna ja Harjumaa inimestele laiemalt: kui keegi on Kirat kuskil liikumas näinud, sellest häirekeskuse numbril 112 teada anda.

Kira on 180 cm pikk ja tal on blondid õlgadeni juuksed. Tal on seljas musta värvi pluus valgete varrukatega ja must seljakott. Jalas on tal heledad teksad ning musta-valge-punasekirjud tossud.