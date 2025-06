Priit Sibul: maksudest, vangidest ja vaesest ning kannatavast Eesti ühiskonnast

Käibemaks tõuseb 24 protsendini juulist, aga elu on märksa keerulisem ning hinnad muutuvad pidevalt. On mitmesuguseid kampaaniad ja tähelepanelikul ostlejal võimalus mõni asi saada parema hinnaga. Aga jaanipäevaks valmistudes ja pühi tähistama minnes pole poes paljudel aega kõige soodsamaid kaupu otsida ning kaasa haaratakse käepärane.

Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp ütleb, et ostukorvi, sealhulgas toiduainete hinnatõusu üks põhjuseid on see, et riik on seda maksutõusudega ise tagant lükanud. Opositsiooni ning ekspertide hoiatused läksid koalitsioonipoliitikute kurtidele kõrvadele. Loodetud eelarvetulude asemel kiirendati inflatsiooni ning pikendati majanduslangust.