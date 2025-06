Tomi Saluveer: DNA-test päästab Eesti ausa mee

Mesindus on võidelnud võltsmee vastu juba aastaid. Selle pealetung on visalt ja järjekindlalt suretanud ausat tootmist. Laboritooted – suhkru- ja siirupisegud, mida müüakse «meena» – on tootja ja kaupmehe jaoks odavad, kuid tarbijale petlikud. Tulemuseks on see, et aus Eesti mesi peab konkureerima millegagi, mis tegelikult ei ole mesi.

DNA-testimine võib olla mängumuutja. See uus tehnoloogia võimaldab analüüsida mett nii, et selgub, millistest taimedest see pärineb. Kui mesi on päriselt mesilaste kogutud, sisaldab see kümneid või sadu erinevaid taimede DNA-jälgi. Kui aga tegemist on sünteetilise siirupi või võltsinguga, puudub seal looduslik mitmekesisus või piirdub see vaid mõne üksiku koostisosaga. See omakorda viitab, et tegemist ei saa olla ehtsa meega.