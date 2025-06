Uus margiplokk tutvustab meie riigivapi lugu

Eesti Vabariigile sobivat vappi otsiti erinevate konkursside kaudu kaua. Kuigi vabariik loodi 1918. aastal, kinnitati riigivapp alles II Riigikogu poolt 19. juunil 1925. „Omniva näitab riigivapi loo läbi filateelia ära. Kolmest postmargist koosnevas margiplokis on üks ajalooline kavand, mis kunagi vapikonkursile esitati, kuid mis ei osutunud valituks. Teiseks on Jaan Saare poolt kujutatud uus vapimark. Kolmandaks on margiplokis suuremat sorti postmark, millel on kujutatud kõik varasemalt ilmunud vapimargi standardmargid aastatest 1928, 1991 ja 1999,“ selgitas Omniva filateelia juht Hannes Nagel.