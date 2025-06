«Nüüd võib öelda, et, jah, me oleme alustanud [Balti kaitsevööndi] rajamistöödega, kus me esimeses järgus rajame tankitõkestuskraave,» kinnitas riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) Balti kaitsevööndi projektijuht Armin Siilivask.