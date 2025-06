Erakonnaga liitunud minister tahab sõna sekka öelda ka kodupaiga elus

«Olen peamiselt tegelenud Lõuna-Eesti ettevõtluse ja muude valdkondade entusiastina ning juba eelmisest aastatuhandest Põlvas volikogus olnud,» meenutas Leis. «Maailmavaateliselt on mulle kogu aeg sobinud vaba ettevõtlus ja avatud maailm, ehk siis Reformierakonna vaade. Nüüd valitsuse liige olles oli loogiline erakonnaga liituda, et anda taristuministrina omalt poolt kõik kogu Eesti ühtlaseks arenguks.»

Küsimusele, kas ministril on plaanis partei nimekirjas kandideerida ka sügisestel kohalikel valimistel, näiteks koduses Põlva vallas, Leis otsest vastust ei andnud. Küll kinnitas ta, et kuigi ajaliselt on väga keeruline panustada, tahab ta kohaliku elu edendamises Põlvas endiselt kaasa lüüa.