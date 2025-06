GALERII Kuperjanovi pataljoni etteotsa astus uus mees

Staabiveebel Mario Mõttus on lõpetanud Kaitseväe Akadeemia vanemallohvitseride keskastmekursuse ja vanemstaabiallohvitseride kursuse ning täiendanud enda väljaõpet välismaal. Ta on osalenud välisoperatsioonil Kuveidis ja Iraagis ning pälvinud muuhulgas kaitseväe teeneteristi nii riigikaitseliste teenete kui ka eeskujuliku teenistuse eest ning kaitseväe peastaabi teeneteristi ja Kuperjanovi üksik-jalaväepataljoni rinnamärgi.

«Kuperjanovlased on tegude inimesed, kes mõistavad vastutuse kaalu, mis neil lasub Eesti rahva ja riigi vabaduse hoidmisel,» ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni juhtimise üle andnud kolonelleitnant Jaan Kessel. «Kodanike väljaõpetamisel kodumaa kaitsjaks ja lahinguvalmiduse alalhoius järeleandmisi ei tehta. Lahingus teiseks jäämine tähendab kaotust, mida me endale lubada ei saa. Sestap peavad tänased ja homsed kuperjanovlased pingutama, et olla täna paremad kui eile.»