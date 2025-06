Valgamaal on laste hõlmatus vaktsineerimisega Eesti keskmisest madalam

«Enne kooli saavad lapsed difteeria, teetanuse, läkaköha ja lastehalvatuse vastase vaktsiini. Need on väga rasked haigused, millel puudub ravi. Haiguse sümptomeid on võimalik leevendada, kuid lapse elu rikkuvate tüsistuste teket vältida ei saa,» hoiatas Valgamaa perearst Tatjana Laadi. «Vaktsineerimine on alati ohutum kui haiguse läbipõdemine. Lisaks, kui laps on vaktsineerimata, ei saa ta hiljem asuda õppima paljudesse välisriikidesse.»



Valga maakonnas on vaktsineerimisega hõlmatus Eesti keskmisest madalam. Terviseameti andmetel on 2024. aasta seisuga difteeria, teetanuse, läkaköha ja lastehalvatuse vastu vaktsineeritud kaheaastastest lastest 73%, mis on võrreldes varasema aastaga püsinud sama.



Kui 2023. aasta seisuga oli Valgamaal kaheaastastest lastest leetrite, mumpsi ja punetiste vastu vaktsineeritud 74%, siis eelmiste aasta andmetel on nende haiguste vastu kaitstud 70% lastest. Kolmeaastastest mudilastest on vaktsineeritud 70%.



Läkaköha juhtumite arv on Eestis hüppeliselt tõusnud. Samuti oli alles sügisel Lätis juhtum, kus perekord haigestus difteeriasse ja nelja-aastane laps suri. Kärt Sõber, terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja





Seitsmeaastastest lastest on Valgamaal difteeria, teetanuse, läkaköha ja lastehalvatuse vastu vaktsineeritud 57% ja kaheksa-aastastest 67%, Eesti keskmised on vastavalt 63% ja 78%. 14-aastastest lastest on leetrite, mumpsi ja punetiste vastu revaktsineeritud 67% ja 16-aastastest on difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu kaitsesüsti saanud 65%, Eestis keskmiselt 74%. Maailma terviseorganisatsiooni WHO soovitusel peaks haiguspuhangute ennetamiseks olema vaktsineeritud vähemalt 95% inimestest.