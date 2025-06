Vabatahtlikku ravikindlustust saab edaspidi sõlmida paindlikumalt

Kuna nende sissetulekud on tihti ebaühtlased ja nad ei tasu iga kuu sotsiaalmaksu, ei laiene neile tavapärane ravikindlustus. Lepingut saab edaspidi sõlmida paindlikumalt ja väiksema bürokraatiaga. Aprilli seisuga oli ligi 84 000 Eesti inimest ilma ravikindlustuseta.



«Tööturg ja töövormid on muutunud. Meie ravikindlustussüsteem peab olema paindlikum ja käima uute oludega kaasas,» ütles sotsiaalminister Karmen Joller. «Praegused ranged tingimused on jätnud olulise osa inimesi ravikindlustuseta. See tekitab ebavõrdsust ja on suures pildis ebamõistlik – inimesed peavad saama õigeaegselt vajalikku arstiabi. Nii hoiame ära tüsistused või koguni töövõime püsiva vähenemise,» selgitas Joller.



Vabatahtlik ravikindlustus on võimalik ka praegu, kuid see pole populaarne. Aprilli lõpu seisuga kasutas seda vaid 691 inimest. Sellest hoolimata sooviks paljud ennast ise kindlustada, kuid seni on seda takistanud keerulised nõuded ja kohustus korraga tasuda pikema perioodi eest, mis käib paljudele üle jõu.



Seadusemuudatuse jõustumisel piisab kindlustuslepingu sõlmimiseks ainult alalisest elamisõigusest Eestis. Vabatahtliku ravikindlustuse sõlmimine hakkab käima Terviseportaali kaudu, lepingu pikkus on aasta. Lepingut võib teha ka teise inimese eest, näiteks täisealise pereliikme või ka sõbra eest.