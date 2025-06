Noore mehe elu päästnud lapsed: see on tavaline asi, tulebki aidata

Kuur, mille tagant lapsed lebava mehe leidsid. Foto: Arvo Meeks

Kõne, mis ehmatas, aga samas rõõmustas

Juuni algul helises Luuna ja Kerto ema Ele telefon, teisel pool toru oli politsei: «Kas te olete Kerto ja Luuna ema?»

«Esimene mõte oli muidugi, et mis nüüd... Mõtlesin kohe, et lapsed on mingi pättusega hakkama saanud,» muigab ema nüüd tagantjärele. «Aga tuli välja, et vastupidi.«

Mees, kelle nad leidsid, ei olnud kohalik. Keegi ei tea, kuidas ta sinna üsna kõrvalisse kohta sattus. Aga lapsed märkasid ja see päästis ta elu.

Enne kui hüvasti jätame, annan lastele mõtlemisülesande: kui nad oleksid superkangelased, siis kes nad oleksid ja mida nad teeksid?

Otto pikalt mõtlema ei jää: «Mina olen tavaline Spider-Man.»

«Mina olen must Spider-Man,» lisab Kerto.

«Mina valge,» ütleb Luuna, «valge Spider-Man ongi naine.»

Muidugi tegutsevad nad ühes tiimis. Neil on ühine siht: kududa võrku, võidelda koletistega ja inimesi päästa.

Kui küsin, et äkki olid nad ka ise sellel päeval superkangelased, vastab Otto enesekindlalt: «See pole mingi superasi, see on tavaline asi, tulebki aidata.»

Kerto soovitab sõpradele, et kui kunagi midagi sarnast näevad, tuleb kutsuda täiskasvanu. Otto lisab, et tegelikult võib ka ise 112 helistada, kui telefon kaasas on.