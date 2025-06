Metsas leidub juba hulgaliselt seeni

Valkast pärit Judīte Liepiņa pakkus eelmisel laupäeval linnaturul ostjatele enda korjatud kukeseeni ja paari puravikku. Ta rääkis, et mõned ostjad imestavad, miks kukeseened nii väikesed on. Müüja selgitas, et suurteks-paksudeks kosuvad nad alles sügisel.